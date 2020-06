Famiglia, Bonetti accelera su assegno universale

(Teleborsa) - Nei giorni scorsi è arrivato il disco verde in CdM al Family Act. Un disegno organico di misure, composto da 8 articoli, pensate per le famiglie con figli, tra le quali spicca l'assegno universale rispetto al quale - dice la Ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti a 24Mattino su Radio24 - "abbiamo considerato la necessità di accelerare inserendolo in un percorso parlamentare già avviato".





"Abbiamo iniziato a dare pareri in commissione, sottolinea, in modo tale da arrivare all'approvazione di questo testo entro luglio: in autunno ci saranno i decreti attuativi, ricordo che il fondo era già stato stanziato che dovrà essere aumentato dalla Legge di Bilancio attivo dal gennaio 2021".



Conclude Bonetti: "Auspico che dal prossimo anno questa misura possa vedere finalmente e concretamente la forma per le famiglie italiane" © RIPRODUZIONE RISERVATA