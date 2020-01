Falck Renewables, sigla contratto per vendita 70% elettricità prodotta da suo impianto eolico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Falck Renewables, tramite la sua controllata Falck Renewables Vind, annuncia la firma di unper la vendita del 70% dell'elettricità prodotta dal suoa uno dei più importanti player energetici in Europa.Il contratto, della, consente a Falck Renewables di fissare il prezzo nel mercato scandinavo del 70% della produzione di uno dei suoi impianti di recente costruzione.Il– situato nel comune di Bremanger sulla costa occidentale della Norvegia ed entrato in esercizio a dicembre 2019 –, che permette di stabilizzare i ricavi del nostro impianto per i prossimi dieci anni e rappresenta un importante traguardo nella strategia di sviluppo nei Paesi scandinavi", ha commentato