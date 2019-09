Falck Renewables, contratto con Shell per impianto eolico nel Regno Unito

Ultimo aggiornamento: 19:50

(Teleborsa) - Falck Renewables contribuirà all'obiettivo di decarbonizzazione di Shell, fornendo energia verde ai loro clienti. Tramite la sua controllata Kilbraur Wind Energy Ltd., la società che opera nel settore delle energie rinnovabili ha. L'accordo comporterà la vendita dell'energia – e dei benefit ad essa associati, quali ROCs, ROC Recycle e REGOs – prodotta dall'impianto situato nei pressi di Golspie, Scozia, e fa seguito a un accordo analogo firmato lo scorso aprile con Shell Energy Europe Ltd. per l'impianto eolico Millennium, situato nei pressi di Fort Augustus, Scozia.Il parco eolico di Kilbraur – in attività dal 2008, di proprietà e gestione della Kilbraur Wind Energy Ltd. – comprende 27 turbine, per una capacità totale pari a 67,5 MW e una produzione annuale di energia pulita che equivale al consumo di circa 37.400 famiglie.