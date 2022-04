Falck Renewables, Olov Mikael Kramer presidente e John Hoskins Foster vice

Giovedì 28 Aprile 2022, 17:15







(Teleborsa) - Gli azionisti di Falck Renewables, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili, hanno approvato tutte le proposte del consiglio di amministrazione della società in occasione dell'assemblea ordinaria del 2022. Confermato i quattro amministratori nominati per cooptazione dal CdA in data 24 febbraio 2022: Olov Mikael Kramer, John Hoskins Foster, Mark Alan Walters e Sneha Sinha. Sul titolo è in corso un'OPA finalizzata al delisting da Piazza Affari.



Il CdA, riunitosi al termine dell'assemblea, ha confermato la nomina dell'amministratore Olov Mikael Kramer quale presidente esecutivo, nonché quale nuovo membro e presidente del Sustainable Strategy Committee, e l'amministratore John Hoskins Foster quale vicepresidente.