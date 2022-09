Falck Renewables inaugura decimo parco eolico in Francia

(Teleborsa) - Falck Renewables ha ufficialmente inaugurato il parco eolico di Illois, nel dipartimento della Senna Marittima, in Francia. Il, è entrato in funzione lo scorso luglio. L'impianto ha una capacità installata di 12 MW e una, sufficiente a coprire il fabbisogno di circa 6.600 famiglie.Alla cerimonia di inaugurazione, oltre ai rappresentanti di Falck Renewables, hanno partecipato politici e rappresentanti locali e l'Association Bien Vivre à Illois, che amministrerà il community benefit scheme."Siamo felici di inaugurare il nostro nuovo parco eolico in Francia insieme a partner locali. Per noi, un nuovo impianto non significa solo generare più energia da fonti rinnovabili, contribuendo agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione e aumentando l'indipendenza energetica. Significa anche creare valore condiviso con e per la comunità locale intorno ai nostri impianti", ha dichiarato Toni Volpe, Amministratore Delegato di Falck Renewables."La sicurezza dell'approvvigionamento energetico è sempre più importante. Dobbiamo stare al passo con i tempi e prenderci cura del nostro ambiente, per le future generazioni. Grazie a un dialogo costruttivo con Falck Renewables, il precedente e l'attuale consiglio comunale hanno ottenuto disponibilità a un impegno significativo per Illois e i suoi abitanti", ha dichiarato Bernard Haudiquert, sindaco di Illois.Nell'ambito del community benefit scheme per la comunità, sviluppato con l'Association Bien Vivre à Illois, Falck Renewables metterà a disposizione, annualmente, una somma per progetti locali nei settori dello sviluppo sostenibile, dell'istruzione, della cultura, dello sport, del tempo libero e della promozione del Comune di Illois., di installare sedie e tavoli da picnic, di costruire un parco giochi e un campo di pétanque", ha dichiaratoDurante la fase di sviluppo del progetto, e nel posizionamento delle turbine, si è prestata particolare attenzione agli uccelli e ai pipistrelli che vivono nella regione. La zona è inoltre ricca di siti archeologici, sette dei quali si trovano nelle vicinanze dell'impianto. I siti sono stati tenuti in considerazione nella pianificazione del progetto del parco eolico, in modo che non ci siano interferenze con eventuali nuovi scavi archeologici."Siamo felici di crescere in Francia," - ha dichiaratoin Francia -. "Durante lo sviluppo e la costruzione dell'impianto abbiamo considerato con attenzione le specifiche esigenze ambientali e sociali dell'area, per garantire che fossero integrate in modo sostenibile nei nostri piani. Il contributo del sindaco e della comunità locale è stato prezioso: li ringraziamo e ci auguriamo di continuare a lavorare insieme nei prossimi anni"