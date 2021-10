Falck Renewables corre a Piazza Affari verso prezzo OPA Lif

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Ottima performance per Falck Renewables, che scambia in rialzo del 14% a 8,7 euro, avvicinandosi al prezzo di 8,81 euro indicato nell'accordo che prevede l'acquisto da parte del fondo Iif della partecipazione detenuta da Falck di Falck Renewables, con successiva OPA obbligatoria che sarà lanciata dal fondo.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Star. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società attiva nella green economy rispetto all'indice di riferimento.



Il quadro tecnico di breve periodo di Falck Renewables mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8,765 Euro. Rischio di discesa fino a 8,68 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8,85.