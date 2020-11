Falck Renewables, completa acquisizione progetto solare in Virginia (USA)

(Teleborsa) - Falck Renewables North America, e Eni New Energy US, attraverso Novis Renewables Holdings, LLC (Novis) – società partecipata rispettivamente al 51% e 49% – hanno completato l'acquisizione, da Savion, LLC (Savion), del progetto solare "ready to build" Westmoreland da 30 MW situato nel Westmoreland County, Virginia (US).

Il valore totale dell'investimento è di circa 35 milioni di dollari. La firma dell'accordo è stata annunciata in data 17 novembre 2020.

Novis Renewables Holdings, LLC è controllata al 51% da Falck Renewables North America Inc. e partecipata al 49% da ENI New Energy US, LLC (Gruppo Eni). Novis gestisce negli Stati Uniti 113 MW di energia solare e un sistema di batteria da 6,6 MWhr. Novis Renewables Holdings è consolidata integralmente da Falck Renewables.

