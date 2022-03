Falck Renewables, CdA approva bilancio 2021. Raggiunti 12,5 GW di pipeline

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Falck Renewables, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. I ricavi adjusted sono stati di 568,4 milioni di euro, rispetto a 384,4 milioni di euro del 2020 (+47,9%). L'EBITDA adjusted è stato di 207,6 milioni di euro, rispetto a 195,8 milioni di euro del 2020, mentre il risultato netto di pertinenza del gruppo adjusted di 22,2 milioni di euro, rispetto a 36,6 milioni di euro del 2020.

L'indebitamento finanziario netto adjusted, comprensivo del fair value dei derivati, che include anche il fair value delle coperture, si è assestato a 1.013,6 milioni di euro rispetto a 728,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020, in crescita principalmente per l'effetto del fair value dei derivati di copertura sul rischio di prezzo dell'energia. Gli investimenti sono stati di 204,8 milioni di euro rispetto a 188,0 milioni di euro del 2020. Raggiunti circa 12,5 GW di pipeline (+350% rispetto a dicembre 2020). Capacità installata cresciuta del 14,5% anno su anno (+174,7 MW rispetto al 31 dicembre 2020). Raggiunti 1.370 MW di installato.

"Il 2021 è stato caratterizzato da importanti cambiamenti per il gruppo con il raggiungimento dell'accordo per l'acquisizione, da parte di Infrastructure Investments Fund, del 60% delle quote di Falck Renewables detenute da Falck S.p.A e da un momento di svolta dal punto di vista industriale", ha commentato l'AD Toni Volpe. "Oltre alla crescita del perimetro di attività, con un importante aumento della capacità installata, si è avuta un'imponente crescita e diversificazione della pipeline dei progetti in sviluppo - ha aggiunto - Il gruppo ha raggiunto, infatti, ottimi risultati in ambito eolico offshore galleggiante, in Italia e in Scozia, affermandosi come uno dei maggiori player del settore a livello internazionale".

I risultati industriali del gruppo beneficeranno, per tutto il 2022, della produzione dell'impianto eolico di Brattmyrliden (74,1 MW, in Svezia), dell'impianto solare di Desafio Solar SL (50 MW, in Spagna), dell'impianto solare di Westmoreland County Solar Project (29,6 MW, in USA), dell'impianto eolico di Okla (21 MW in Norvegia), e dei risultati del gruppo SAET. L'azienda sta proseguendo le attività di scouting per nuovi progetti di sviluppo. "Il piano accelerato di espansione della pipeline ha superato gli obiettivi di sviluppo del Piano industriale pubblicato a marzo del 2020, e tale trend si prevede continuerà anche nel 2022 e negli anni successivi", viene evidenzato.

