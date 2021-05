12 Maggio 2021

(Teleborsa) - Nel corso del primo trimestre 2021, il gruppo Falck Renewables ha ottenuto ricavi consolidati pari a 128,7 milioni di euro, in crescita del 6,3% rispetto a 121 milioni di euro del primo trimestre 2020. I GWh prodotti globalmente da tutte le tecnologie del gruppo sono stati pari a 821 rispetto ai 912 del primo trimestre 2020 (-10%).

L'EBITDA si è attestato a 62,8 milioni di euro, rispetto a 72,5 milioni di euro del primo trimestre 2020, il risultato ante imposte è stato di 31,4 milioni di euro rispetto ai 39 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno. L'indebitamento finanziario netto, comprensivo del fair value dei derivati, è stato in miglioramento a 699,7 milioni di euro rispetto a 705,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020, mentre il Capex pari a 13,7 milioni di euro, rispetto a 37,6 milioni di euro del primo trimestre 2020.

"Continuiamo con successo ad implementare la nostra strategia di crescita, sviluppando nuovi progetti e rafforzando ulteriormente le nostre competenze industriali di gestione degli asset e dell'energy management - ha commentato l'amministratore delegato Toni Volpe - Per il 2021, nonostante la scarsa ventosità del primo trimestre, siamo fiduciosi di centrare gli obiettivi prefissati".

(Foto: Zbynek Burival on Unsplash)