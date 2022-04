Falck Renewables, al via l'OPA per il delisting

Lunedì 11 Aprile 2022, 08:15







(Teleborsa) - Parte oggi, 11 aprile 2022, l'OPA per revocare le azioni di Falck Renewables da Piazza Affari. L'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria terminerà il 10 maggio 2022, salvo proroghe. Sarà Green BidCo il veicolo di Infrastructure Investments Fund responsabile di portare a termine l'OPA sulle azioni della società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Il corrispettivo è pari a 8,81 euro per ciascuna azione e sarà pagato dall'offerente il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, ossia – salvo proroghe – il 17 maggio 2022.



Ricorrendone i presupposti, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno successivo alla data di pagamento, e dunque (salvo proroghe del periodo di adesione) per le sedute del 18, 19, 20, 23 e 24 maggio 2022. La data di pagamento relativa alle azioni portate in adesione all'offerta durante l'eventuale riapertura dei termini sarà il 31 maggio 2022 (salvo proroghe del periodo di adesione).











