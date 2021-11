Falck Renewables acquista due impianti eolici in Finlandia

(Teleborsa) - Falck Renewables, tramite la sua controllata Falck Renewables Finland Oy, annuncia la firma per l'acquisto di due impianti eolici, ready to build, in Finlandia, di proprietà del gruppo danese European Energy.

Una volta in esercizio, si stima che i progetti - situati entrambi nella municipalità di Karstula e con una capacità installata totale pari a 55 MW - produrranno annualmente circa 160 GWh di elettricità, equivalente al fabbisogno annuo di circa 19.500 famiglie.[1]

Il valore della transazione si basa su un Enterprise Value di circa 7,3 milioni di euro, finanziato interamente con risorse proprie e soggetto ad aggiustamento prezzo in base a certe condizioni relative al closing.

"Quello raggiunto oggi è un traguardo importante perché rappresenta l'ingresso di Falck Renewables in un nuovo mercato, quello finlandese - ha commentato Toni Volpe, Amministratore Delegato di Falck Renewables -. Con questa acquisizione proseguiamo nel nostro progetto di crescita, aumentando la nostra presenza internazionale. Siamo soddisfatti di aver raggiunto questo importante accordo con una società del calibro di European Energy".

"La cessione è un passo naturale per European Energy per concentrarsi sullo sviluppo di nuovi progetti eolici, solari e di stoccaggio in Finlandia. Falck Renewables possiede la giusta capacità e competenza per portare i progetti a centrare il comune obiettivo di aumentare la produzione di energia rinnovabile in Finlandia" - ha commentato Jens Peter Zink, Senior Vice President di European Energy -.

(Foto: Vidar Nordli on Unsplash)