Falck Renewables acquisice maggioranza di Big Fish SPV

(Teleborsa) - Falck Renewables mostra interesse per un progetto solare in fase di sviluppo in Sicilia. La società che sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili ha sottoscritto conun, proprietaria per l'appunto di un progetto solare in fase di sviluppo in Sicilia, per una capacità complessiva fino a 195 MW., e potrà in seguito aumentare fino a un massimo di 145mila euro, in base alla capacità finale complessiva del progetto. Falck Renewables ha inoltre rimborsato pro-quota i costi di sviluppo sostenuti fino a questo momento.Il progetto, che si è assicurato i permessi di connessione e i diritti preliminari sui terreni, avvierà l'iter autorizzativo a partire dall'ultimo trimestre del 2019. Le Parti contribuiranno pro-quota allo sviluppo del progetto.L'operazione contempla anche la stipula di un patto parasociale che prevede un meccanismo di lock-up, che terminerà nel caso in cui si attivino i meccanismi di uscita dalla società, e una clausola reciproca di change of control che implica – a seconda dei casi – il diritto o l'obbligo di Falck Renewables di acquistare le quote di minoranza. All'ottenimento delle autorizzazioni alla costruzione dell'impianto, Falck Renewables potrà esercitare una call option per l'acquisto del restante 30% di Big Fish SPV S.r.l.