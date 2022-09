FactSet, ricavi e utili in crescita a doppia cifra nell'anno fiscale 2022

(Teleborsa) - FactSet, fornitore globale di informazioni finanziarie, ha registratopari a 499,3 milioni di dollari nel(terminato il 31 agosto 2022), in aumento del 21,2% rispetto al quarto trimestre 2021. L'è stato di 121,5 milioni di dollari (+9,6%), mentre l'è stato di 3,13 dollari (+8,7%). Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione adjusted di 3,20 dollari su ricavi per 487,2 milioni di dollari.Le entrate dell'sono state pari a 1.844 milioni di dollari, in aumento del 15,9% rispetto all'anno fiscale 2021. L'utile netto Adjusted è stato di 520,3 milioni di dollari (+20,4%), mentre l'utile per azione Adjusted è stato di 13,43 dollari (+19,9%).La società statunitense, per, si aspetta ricavi compresi tra 2.100 milioni e 2.115 milioni di dollari. L'utile per azione Adjusted dovrebbe essere compreso tra 14,50 e 14,90 dollari. Il mercato, sempre secondo dati Refinitiv, si aspettava in media indicazioni per un utile per azione di 14,76 dollari su ricavi per 2,04 miliardi di dollari."La nostra forte esecuzione nell'anno fiscale 2022 ha portato a- ha affermato Linda Huber, CFO di FactSet - All'inizio del nostro anno fiscale 2023, continueremo a investire nelle nostre persone e nei nostri prodotti per guidare sia la crescita dei ricavi che un'ulteriore espansione dei margini".