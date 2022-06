FactSet, ricavi e utili battono le attese nel trimestre al 31 maggio

Giovedì 23 Giugno 2022, 15:15







(Teleborsa) - FactSet, fornitore globale di informazioni finanziarie, ha registrato ricavi in aumento del 22,3% a 488,8 milioni di dollari nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 31 maggio), grazie all'acquisizione di CUSIP Global Services (CGS) a marzo 2022 e maggiori vendite di soluzioni di ricerca e consulenza e analisi. I ricavi organici sono cresciuti del 10,5% a 441,7 milioni di dollari. L'EBITDA rettificato è aumentato a 173,5 milioni di dollari, in crescita del 30,1%. L'utile per azione adjusted è stato di 3,76 dollari. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione adjusted di 3,23 dollari su ricavi per 476,9 milioni di dollari.



"Sebbene l'ambiente macro sia impegnativo, FactSet ha una storia di crescita anche in mercati volatili - ha commentato il CEO Phil Snow - Siamo ben posizionati per superare i venti contrari previsti, dato il nostro forte modello di entrate ricorrenti. Mentre ci avviciniamo al nostro quarto trimestre, ribadiamo la nostra guidance per l'intero anno, con una performance che dovrebbe tendere alla fascia alta delle nostre previsioni precedentemente comunicate".