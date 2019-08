Facile.it, Prato provincia più costosa per assicurare l'automobile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Lo rende noto il sito di comparazione leader in Italia Facile.it, che pubblica i risultati di un'analisi suLa provincia toscana disi colloca al vertice della lista conper assicurare l'automobile nonostante si sia in prima classe di merito. Anche se per pochissimo,dove la migliore offerta disponibile per gli automobilisti in prima classe che vogliono assicurare la propria vettura è in media 595,93 euro; terzo posto per un'altra provincia campana,, dove l'offerta più bassa è risultataL'analisi ha considerato il profilo tipo di un uomo di quarant'anni che guida un'auto del valore medio di 10,000 euro.Leggendo in ordine opposto la classifica si evince che. Al secondo posto si trova Aosta, dove il miglior prezzo disponibile arriva in media a 184,18 euro."Il premio che paghiamo per assicurare la nostra auto è determinato da diversi fattori." -- "La classe di merito è uno, ma non l'unico. Bisogna anche considerare che le compagnie assicurative possono applicare tabelle di sconto diverse e cercare di premiare maggiormente i clienti che, pur residenti in aree con alti tassi di sinistrosità media, si comportano in maniera irreprensibile. A conti fatti,."