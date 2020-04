Facebook investe 5,7 miliardi nell'indiana Jio Platforms

(Teleborsa) - Facebook entra nel capitale dell'indiana Jio Platforms, investendo una cifra di 5,7 miliardi di dollari, divenendo ilo maggior azionista di minoranza.



La compagnia di Menlo Park, nell'annunciare l'acquisizione, ribadisce l'impegno nei confronti dell'India ed il sostegno alla Trasformazione digitale del paese.



In particolare di Jio Platforms, che è parte del Gruppo Reliance Industries Limited, ha attirato 388 milioni utenti in meno di quattro anni grazie a tariffe competitive per l'accesso a Internet.



