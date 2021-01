© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -è stata condannata dalla Corte d'Appello di Milano aconSecondo i giudici italiani, il colosso di Menlo Park avrebbeche consente agli utenti di individuare negozi, locali, ristoranti di loro interesse e vicini.Il contenzioso risale al 2012, quando Business Competence sviluppò, applicazione per geolocalizzare locali e ristoranti nelle proprie vicinanze, salvo poi scoprire che pochi mesi dopo Facebook lanciò, una app del tutto simile. In primo grado, con una sentenza del 2016, i giudici avevano condannato Facebook pere nel 2018, in appello i giudici avevano riconosciuto anche una "appropriazione parassitaria".Nel 2019 Facebbok era stato condannato a pagarea favore della società italiana, oltre a 90mila euro per le spese legali. Ora è stata quindi riformata parzialmente la sentenza del tribunale, riconoscendo un pagamento di 3,8 milioni alle società assistita dal professor Marco Splidoro.