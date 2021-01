© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Facebook ha registrato2020, in aumento del 33% sullo stesso periodo 2019, e, pari 3,88 dollari per azione, e in aumento del 53%. La società fondata da Mark Zuckerberg ha così chiuso il 2020 con ricavi pari a 86 miliardi di dollari e utili di 29 miliardi, in rialzo rispettivamente del 22 e del 58%.Glidi Facebook sono stati in mediaa dicembre 2020, con un aumento dell'11% su base annua, mentre gli utenti attivi mensili 2,80 miliardi, in aumento del 12%. Idella società hanno raggiunto quota, registrando un aumento del 30% rispetto a fine 2019."Abbiamo chiuso l'anno in modo positivo, poiché le persone e le aziende hanno continuato a utilizzare i nostri servizi durante questi tempi difficili - ha affermatodi Facebook - Sono entusiasta della nostra roadmap per il 2021: creeremo modi nuovi e significativi per costruire opportunità economiche, una comunità e aiutare le persone a divertirsi"."Riteniamo che la nostra attività abbia beneficiato di due tendenze economiche generali che si sono manifestate durante la pandemia - ha spiegato il- Il primo è lo shift verso il commercio online. Il secondo è lo spostamento della domanda dei consumatori dai servizi verso i prodotti e lontano". Wehner ritiene che questi cambiamenti abbiano fornito unadi Facebook nella seconda metà del 2020, ma ritiene che l'inversione di una o entrambe queste tendenze possa far contrarre i ricavi pubblicitari della piattaforma.Zuckerberg ha anche annunciato che F. "Abbiamo intenzione di tenere i gruppi civici e politici fuori dalle raccomandazioni nel lungo termine e abbiamo intenzione di espandere questa politica a livello globale", ha detto durante una teleconferenza.