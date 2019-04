Facebook, trattative per sviluppare un cavo sottomarino intorno all'Africa

Facebook è in trattative per sviluppare un cavo sottomarino intorno al continente africano per tagliare i costi della banda larga e rafforzare il proprio legame con quel mercato. Secondo il Wall Street Journal che cita fonti vicine al dossier, il progetto, chiamato 'Simbà dal personaggio del film «Il Re Leone», collegherebbe le coste orientale, occidentale e del Mediterraneo del continente. Ma darebbe ai data center del social network in Europa e Asia un collegamento con l'Africa, dove le sue App, a partire da Whatsapp, sono molto utilizzate © RIPRODUZIONE RISERVATA