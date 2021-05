26 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - La Commissione europea è pronta ad aprire un'indagine formale su presunte pratiche anticoncorrenziali di Facebook per capire se il colosso dei social network stia ostacolando i rivali nel mercato degli annunci economici. È quanto ha anticipato il Financial Times che ha riportato come i funzionari Ue abbiano già inviato questionari a Facebook e ai concorrenti chiedendo se il social network stia distorcendo il mercato degli annunci promuovendo gratuitamente il suo servizio Marketplace ai suoi due miliardi di utenti.

Al momento Facebook è l'unica big tech americana a essere sfuggita all'antitrust europeo, che ha già messo sotto indagine Microsoft, Amazon, Apple e Google. L'indagine potrebbe partire tra qualche giorno, secondo tre fonti citate dal quotidiano londinese. Nessun commento è arrivato dalla Commissione.