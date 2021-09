Facebook ad antitrust UK: richiesta di vendere Giphy è irragionevole

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 8 Settembre 2021







(Teleborsa) - Facebook ritiene "irragionevole e sproporzionato" lo scenario prospettato dall'antitrust britannico riguardante la vendita di Giphy, il sito di Gif che il colosso di Menlo Park ha acquisito l'anno scorso per circa 400 milioni di dollari. Il mese scorso la Competition and Markets Authority (CMA), ovvero l'antitrust del Regno Unito, aveva detto che potrebbe richiedere a Facebook di vendere Giphy dopo aver "provvisoriamente scoperto che l'acquisizione di Giphy da parte di Facebook avrà un impatto negativo sulla concorrenza tra le piattaforme di social media".



"Se la CMA desidera intervenire in una fusione, spetta alla CMA dimostrare sulla bilancia delle probabilità che è probabile che si verifichi una sostanziale diminuzione della concorrenza in un mercato nel Regno Unito a seguito della transazione", ha scritto Facebook in una risposta pubblicata oggi sul sito della CMA, sottolineando che l'authority non ha mostrato chiare evidenze.



La società fondata da Mark Zuckerberg ha anche affermato che i regolatori dovrebbero valutare attentamente "il passaggio intrusivo di ordinare la vendita di una società che non svolge attività nel Regno Unito". In un altro passaggio della risposta di Facebook viene scritto che "il rimedio della CMA è grossolanamente irragionevole e sproporzionato".



La CMA non ha accettato un'offerta fatta da Facebook a marzo per consentire a rivali e clienti di accedere alla libreria di Giphy alle stesse condizioni di prima dell'accordo per cinque anni. L'antitrust britannico CMA emetterà la sua relazione finale entro il 6 ottobre 2021.