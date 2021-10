Fabrizio Testa prende il posto di Raffaele Jerusalmi alla guida di Borsa Italiana

Giovedì 28 Ottobre 2021, 19:00

(Teleborsa) - Dopo il passaggio al gruppo Euronext (lo stesso che gestisce i mercati azionari di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo e Parigi), è tempo di un cambio al vertice per Piazza Affari. Il consiglio di amministrazione di Borsa Italiana e il consiglio di sorveglianza di Euronext hanno infatti nominato Fabrizio Testa (attuale CEO di MTS) come nuovo amministratore delegato di Borsa Italiana, Head of Fixed Income Trading del Gruppo e membro del Managing Board di Euronext. Testa prende quindi il posto di Raffaele Jerusalmi, nonostante a maggio il CEO di Euronext Stéphane Boujnah avesse detto che il ruolo di Jerusalmi non sarebbe cambiato alla luce del closing dell'operazione.

Raffaele Jerusalmi ha concordato di dimettersi dalla carica di AD a partire dal 28 novembre 2021. Testa si dimetterà dalla carica di amministratore delegato di MTS nel corso del primo trimestre 2022. Al suo posto arriverà Angelo Proni, che entrerà a far parte del Managing Board esteso di Euronext e continuerà ad essere supportato dalla presidente Maria Cannata e dal DG Ciro Pietroluongo.

Fabrizio Testa si è detto "onorato" di assumere il nuovo ruolo e ha "lodato" i colleghi di MTS per i risultati raggiunti negli ultimi anni. "Insieme abbiamo costruito un vero leader europeo nel trading elettronico dei titoli a reddito fisso - ha affermato - Centralità del cliente, lavoro di squadra, visione internazionale, continueranno a guidarmi nei nuovi ruoli che andrò a ricoprire".

"Vorrei ringraziare Raffaele Jerusalmi per il suo significativo contributo allo sviluppo del Gruppo Borsa Italiana e per il suo impegno nell'integrazione all'interno di Euronext avvenuta nell'aprile 2021", ha commentato Stéphane Boujnah, dicendo anche che sotto la guida di Fabrizio Testa il gruppo continuerà a concentrarsi "sull'offerta dei migliori servizi ai nostri clienti e sulla crescita del business del nuovo Gruppo in Italia e in tutta Europa".

Oltre ad aver ringraziato i colleghi, Raffaele Jerusalmi ha dichiarato: "ELITE, BTP Italia, sono solo alcuni esempi di servizi innovativi di successo lanciati negli ultimi 11 anni. Siamo stati pionieri sul fronte ESG, in quanto prima Borsa a lanciare una giornata dedicata alla sostenibilità per società quotate e investitori. Siamo orgogliosi del nostro progetto Finance for Fine Arts e delle attività di beneficenza della nostra Fondazione". "Sono lieto di lasciare il gruppo Borsa Italiana più forte che mai con una performance finanziaria record, nonostante la complessità della transizione durante la pandemia", ha aggiunto.

I ringraziamenti a Jerusalmi sono arrivati anche da Andrea Sironi, presidente di Borsa Italiana. "Sotto la sua guida, Borsa Italiana ha costantemente conseguito ottimi risultati economici, creando un valore significativo per tutti gli stakeholder, è diventata un'infrastruttura del mercato finanziario leader in termini di innovazione e sostenibilità - ha sottolineato Sironi - come dimostrato dal successo di alcune iniziative come ELITE , AIM Italia, il mercato MIV ed ExtraMOT, rafforzando così la propria posizione internazionale".

