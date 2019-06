© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Cosiin una intervista a Teleborsa parla dell'attuale crisi che ha colpito il nostro Paese, mettendo fuori mercato molte aziende che non hanno saputo intraprendere la strada del rinnovamento tecnologico., sulla necessità di un mercato del lavoro che offra personale qualificato alle imprese e sulle novità dell'azienda da lui presieduta,, una società quotata leader della componentistica.ha fatto passi in avanti importanti e significativi,. Molte delle nostre imprese sono imprese, che definiamo tra virgolette, hanno avuto successo sui mercati internazionali,quella che è stata la caduta del mercato interno così pesante"., questa rivoluzione che sta cambiando la società ha cambiato anche le nostre imprese e modelli di business. Ecco,. Tuttavia anche comesiamo impegnati a mettere a puntoper la trasformazione digitale delle loro imprese"."La nostra Regionee quindi c'è un'attività sicuramente importante e significativa dal punto di vista della. Ne parlavo anche prima, in particolare sul prodotto c'è molto innovazione;. Quindi c'è uno sforzo significativo ma evidentemente non è sufficiente in un'economia globale che si misura sulle innovazioni., bisogna continuamente innovare il prodotto, i processi e l'organizzazione aziendale, proprio per essere in grado di rispondere sempre meglio a una competizione che diventa sempre più ardua e che viene portato avanti da tutti i paesi del Mondo."Questa è un'intuizione che abbiamo avuto una ventina d'anni fa, quando ero ancora Presidente degli Industriali di Reggio Emilia,, di tante imprese che erano specializzate in diversi settori, diversi rami della Meccanica, dell'Idraulica, dell'Elettronica e dell'Informatica.. Perché questa combinazione di tecnologie. Questa fu una intuizione che avemmo una ventina di anni fa,che facciamo anche con Il Sole 24 Ore e che abbiamo sviluppato anche nei confronti del sistema scolastico e universitario".In particolare nel 2003-2004 - spiega il Presidente Unindustria -. Questo ha avuto un grande successo nel tempo,Poi la meccatronica sostituito in larga parte del Paese il nome di meccanica. Quindi tantiper sostituire quello della Meccanica."Una delle prime riforme che l'Europa dovrà adottareperché il provvedimento il progetto Juncker di questo finanziamento straordinario, ha fornito veramente pochi strumenti alle nazioni come l'Italia.che l'Europa dovrà affrontare. Per poter riprendere un ruolo di prima importanza, come le compete, rispetto al peso economico e al peso politico e culturale nel contesto internazionale"."E' un periodo di. Io arrivo da lontano, ho costituito la mia prima società nel 1970 insieme ai miei fratelli, e ho sempre cercato di innovare il prodotto e i processi e le imprese all'interno delle quali ho operato., di come migliorare le performance, di come essere più bravi degli altri, di come affrontare i mercati esteri e conquistare nuove quote di mercato.. Questa è un'azienda che si richiede evidentemente molto impegno perché aveva una quota di mercato del 50% dell'automotive, che stiamo Riducendo il 40% grazie al cambiamento di certi settori, Quindi. Noi investiamo tantissimo in questo settore, siamo a seconda dell'anno tra il 3 e il 5 per cento dei nostri investimenti sul nostro fatturato epiuttosto che dal MISE, per questi progetti di ricerca e di innovazione che continuamente portiamo avanti nella nostra società e nella nostra industria.Questa è una bella domanda, complimenti.. Proprio per trarre indicazioni, suggerimenti utili per poter indirizzare correttamente la propria inglesa. Ma poi quello che è significativo sempre di più è anche questo. Sempre di più la rilevanza viene assunta dalle città e dai territori, dalla capacità di queste città e territori di poter attrarre i talenti, di poter sviluppare servizi ed esternalità, quindi servizi di consulenza molto avanzati, che consentono alle imprese di poter riorganizzare, reindirizzare le loro attività in un modo consono a quella che oggi è la competizione globale.di