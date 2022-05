Fabilia, ricavi in calo nel 2021 ma chiusura strutture alza marginalità

Martedì 31 Maggio 2022, 11:00







(Teleborsa) - Fabilia, catena di Family Hotel & Resort, ha chiuso l'esercizio 2021 con un valore della produzione di 8,8 milioni di euro, in calo rispetto ai 9,1 milioni di euro del 2020. I ricavi sono pari a 8 milioni di euro, rispetto agli 8,3 milioni del 2020. Il decremento riflette gli effetti negativi derivanti dal perdurare della situazione pandemica per gran parte dell'esercizio 2021 e dalla decisione del Gruppo di chiudere tre delle strutture turistiche ricettive meno performanti.



L'EBITDA si è attestato a 1 milione, rispetto a -0,7 milioni del 2020, in quanto la chiusura delle strutture meno redditizie ha prodotto effetti positivi sulla marginalità del Gruppo. L'EBIT è pari a -1,7 milioni, rispetto a -4,4 milioni del 2020. L'utile netto è pari a -2,9 milioni di euro, rispetto a -4 milioni del 2020.



La Posizione Finanziaria Netta si attesta a 6,1 milioni di Euro (5,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2020).