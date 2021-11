Fabilia Group, nuova struttura in Trentino-Alto Adige. Chiude quella a Cesenatico

(Teleborsa) - Fabilia Group, quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore del turismo alberghiero, ha annunciato l'ampliamento della propria catena di hotel&resort nel "Segmento Montagna" con una nuova struttura in Trentino-Alto Adige che aprirà il prossimo 4 dicembre e che porta a 3 il numero di strutture ricettive in tale segmento.

In particolare, la controllata Fabilia Mare S.r.l. ha sottoscritto con Hotel Bad Waldbrunn S.r.l. un contratto d'affitto per l'hotel a 4 stelle Naturidyll Bad Waldbrunn, situato nel comune di Monguelfo-Tesido, in provincia di Bolzano. La struttura è dotata di 23 camere per 50 posti letto complessivi, un ristorante riservato agli ospiti, un centro benessere, piscina panoramica interna, parcheggi al coperto e scoperti.



L'hotel sarà rinominato Fabilia Monguelfo. La società ha anche comunicato la chiusura, nell'ottica di ottimizzazione del perimetro del gruppo, della struttura di Fabilia Cesenatico: non verrà riaperta nella stagione estiva 2022.