Fabilia Group, Franco Buganè entra in CdA

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Fabilia Group, quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore del turismo alberghiero, ha nominato alla carica di consigliere di amministrazione, mediante cooptazione, Franco Buganè. Il nuovo membro del CdA resterà in carica fino alla prossima assemblea dei soci e sostituisce Deborah Setola, che si era dimessa lo scorso 1° dicembre 2021 per sopraggiunti e improrogabili impegni di carattere personale e professionale.

Franco Buganè, laureato in Economia e Commercio con indirizzo in Finanza Aziendale presso l'Università Cattolica di Milano, è stato responsabile dell'Ufficio Titoli di Borsa della Banca Commerciale Italiana in Monza, consulente finanziario presso Rasbank e vanta una comprovata esperienza nel campo della finanza aziendale e dei mercati.