Fabilia, azioni sospese da negoziazioni. Integrae SIM recede da incarico EGA

Venerdì 30 Settembre 2022, 09:15







(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che le azioni di Fabilia Group, quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore del turismo alberghiero, sono sospese dalle negoziazioni fino a nuovo avviso.



Ieri sera il CdA ha rinviato l'approvazione dei dati al 30 giugno 2022 a data da destinarsi e deliberato di convocare un nuovo board non oltre il 15 ottobre per valutare il conferimento di uno o più mandati professionali finalizzati a gestire e superare la situazione finanziaria evidenziata dall'AD Mattia Bastoni.



La società ha anche informato di aver ricevuto recesso da parte di Integrae SIM dall'incarico sia di Euronext Growth Advisor sia di operatore Specialista, a far data, rispettivamente, dal 29 ottobre 2022 e dal 29 dicembre 2022. Il recesso dai suddetti contratti, per giusta causa, è stato comunicato a Borsa Italiana.









(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)