8 Aprile 2021

(Teleborsa) - "I clienti delle banche devono continuare ad avere un dialogo con i direttori delle filiali, mentre il Governo, i vertici delle stesse banche e la Banca d'Italia devono convincere l'Eba, l'Autorità bancaria europea, a modificare o sospendere queste nuove regole che regolamentano lo scoperto del conto corrente in rosso". È quanto ha affermato il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, durante la puntata di ieri sera del programma Stasera Italia, su Rete4.

Le nuove regole dell'Eba stabiliscono il blocco del conto corrente in caso di scoperto di 500 euro per le aziende e di 100 euro per le famiglie, per 90 giorni consecutivi.