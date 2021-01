© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società leader nella ristorazione collettiva per enti pubblici, strutture ospedaliere pubbliche e private, ha ottenuto undi euro con durata di 72 mesi da. L'operazione è assistita dallae ha visto la partecipazione di Artom Strategy nel ruolo di arranger del finanziamento.Le risorse saranno utilizzate perdel gruppo brianzolo (che ha chiuso il 2019 con ricavi pari a 125 milioni di euro) in sistemi informativi, in impianti e in attrezzature finalizzati ad aumentare l'efficienza della filiera, anche in virtù di importanti commesse acquisite nel settore della ristorazione collettiva ospedaliera."Siamo onorati della fiducia riconosciutaci da CDP che rappresenta per noi un attestato di merito per i nostri ventidue anni di storia, da sempre improntati al rigoroso impegno nello sviluppo e nella ricerca delle migliori soluzioni da garantire ai nostri clienti congiuntamente ad un assoluto rigore nei bilanci", ha detto"Supportare la crescita di realtà come Fabbro, leader nel comparto della ristorazione collettiva per settori nevralgici quali ad esempio la sanità, rappresenta motivo di orgoglio e soddisfazione per CDP, ancor di più in questo momento così difficile per il nostro Paese", ha detto, vice direttore generale e