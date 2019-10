F35: possibili nuovi tagli sull'acquisto dei caccia monoposto

(Teleborsa) - Da indiscrezioni di Palazzo si apprende che è ancora incerto il numero di caccia monoposto F35 che l'Italia acquisterà per il prossimo triennio. Secondo le fonti, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe "rassicurato" il M5S sulla rinegoziazione degli impegni presi con gli USA. Quello del taglio dei fondi alla Difesa e in particolare degli F35 è infatti un vecchio cavallo di battaglia dei pentastellati.



Lo scorso maggio l'allora Ministro della Difesa Elisabetta Trenta parlò di 28 aerei già comprati e in consegna entro il 2022, che si sommano agli altri 13 acquistati in passato. Per il prossimo triennio sarebbe però ancora da definire il quantitativo dei nuovi acquisti, una decisione che spetterebbe al Ministero della Difesa.