F2i SGR acquista HISI per continuare a crescere nel settore ospedaliero

(Teleborsa) -, il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali, ha, piattaforma di investimento nel. HISI detiene le concessioni per la gestione dei servizi non sanitari del Nuovo Ospedale di Legnano, in Lombardia, e dell'Ospedale di Alba-Bra, in Piemonte. I venditori sono riconducibili al fondo infrastrutturale francese Ardian ed al fondo pensioni olandese APG.F2i SGR, che ha asset under management per circa 7 miliardi di euro, realizzerà l'acquisizioneche realizzerà così il suo quinto investimento, dopo quelli nei settori del trasporto ferroviario merci, aeroportuale, portuale e dello stoccaggio gas.L'operazione è un ulteriore impegno della SGR nel settore del partenariato pubblico privato (PPP) in ambito sanitario,, attiva nel settore della gestione di tecnologie biomedicali in ospedali pubblici e privati."Con l'ingresso nel settore delle infrastrutture e dei servizi ospedalieri, F2i intende contribuire alla modernizzazione del Paese e alla salute delle persone - ha commentato l'- Ildi quelle esistenti. Il partenariato pubblico privato rappresenta la forma privilegiata e più efficiente per l'attuazione di tali investimenti, fondamentali per il nostro Paese".