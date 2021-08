F2i acquisisce Ital Gas Storage: gestisce impianto di stoccaggio di gas a Lodi

1 Minuto di Lettura

Martedì 10 Agosto 2021, 18:15







(Teleborsa) - F2i SGR- il principale gestore italiano di fondi infrastrutturali - ha raggiunto un accordo per acquisire Ital Gas Storage, società che gestisce un impianto di stoccaggio di gas naturale sito a Cornegliano Laudense (Lodi). L'accordo prevede che tre fondi gestiti da F2i (il Fondo per la Infrastrutture Sostenibili, il Terzo Fondo F2i e il Fondo F2i-Ania) acquisiscano il 51% della società da parte degli attuali proprietari Sandstone Holding BV, una controllata di North Haven Infrastructure Partners II, fondo gestito da Morgan Stanley Infrastructure (92,5%) e Whysol Investments (7,5%). L'acquisto del restante 49% averrà nel 2023.



"Gli impianti di stoccaggio del gas caratterizzati da elevata flessibilità produttiva, al pari di altre forme di accumulo, svolgono e continueranno a svolgere una funzione abilitante alla crescita delle fonti rinnovabili e alla progressiva elettrificazione e decarbonizzazione dei cicli produttivi e dei consumi energetici per uso civile", ha commentato Renato Ravanelli, amministratore delegato di F2i SGR.



L'impianto di stoccaggio è stato realizzato in un giacimento di gas naturale esaurito e ha una capacità di 1,6 miliardi di metri cubi. Ital Gas Storage ha registrato ricavi pari a 116 milioni di euro nel 2020. La sua quota principale verrà acquisita dal Fondo per le Infrastrutture Sostenibili (FIS), il quinto fondo lanciato recentemente da F2i che ha raccolto con successo al primo closing sottoscrizioni per circa 900 milioni di euro, con un obiettivo di raccolta pari a 1,5 miliardi.