ExxonMobil, due nuove scoperte petrolifere in offshore Guyana

(Teleborsa) - ExxonMobil, colosso petrolifero statunitense, ha fatto due nuove scoperte nel blocco Stabroek, a largo della costa della Guyana, migliorando il potenziale di uno dei più importanti nuovi giacimenti di petrolio e gas al mondo. Le scoperte di Fangtooth e Lau Lau - questi i nomi dei nuovi pozzi - si aggiungeranno alla precedente stima delle risorse recuperabili di 10 miliardi di barili equivalenti di petrolio. Non sono state fornite nuove stime per il blocco Stabroek.

"I risultati iniziali dei pozzi Fangtooth e Lau Lau sono un segnale positivo per la Guyana e continuano a dimostrare il potenziale per il crescente settore petrolifero e del gas del paese, per ExxonMobil e per i nostri partner nel blocco Stabroek", ha affermato Mike Cousins, vicepresidente senior per esplorazione e nuove iniziative in ExxonMobil.

A seguito della notizia, è ottima la performance di Exxon Mobil a Wall Street, dove si attesta a 67,49 con un aumento del 2,37%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 67,91 e successiva a 69,04. Supporto a 66,78.