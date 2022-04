Exxon Mobil, trimestrale sotto le attese. Aumenta buyback

(Teleborsa) - Exxon Mobil, colosso petrolifero statunitense, ha registrato ricavi per 90,5 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2022, in sensibile aumento rispetto ai 59,2 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2021. L'utile è stato di 5,5 miliardi di dollari, o 1,28 dollari per azione, contro i 2,7 miliardi di dollari, o 0,64 dollari, di un anno fa. L'utile per azione rettificato è stato di 2,07 dollari. Le attese del mercato, secondo dati Refinitiv, erano per un utile per azione di 2,12 dollari su ricavi per 92,73 miliardi di dollari.

La produzione equivalente di petrolio è stata di 3,7 milioni di barili al giorno nei primi tre mesi dell'anno, in calo del 4% rispetto al quarto trimestre del 2021 a causa di tempi di fermo non programmati dovuti alle condizioni meteorologiche, manutenzione programmata, diritti inferiori associati a prezzi più elevati e disinvestimenti. I risultati hanno incluso un colpo al netto delle tasse di 3,4 miliardi di dollari dall'operazione Russia Sakhalin-1.

"Il trimestre ha illustrato la forza della nostra attività sottostante e i progressi significativi nell'ulteriore sviluppo del nostro portafoglio di produzione competitivo - ha affermato il CEO Darren Woods - Gli utili sono aumentati modestamente, poiché il forte miglioramento dei margini e la crescita sottostante sono stati compensati dagli impatti meteorologici e temporali. L'assenza di questi impatti temporanei a marzo fornisce uno slancio forte e positivo per il secondo trimestre".

Nei primi tre mesi dell'anno Exxon Mobil ha avviato il buyback da 10 miliardi di dollari precedentemente annunciato, riacquistando azioni per un totale di 2,1 miliardi di dollari. La società ha aumentato questo programma e ora prevede di riacquistare fino a un totale di 30 miliardi di dollari entro il 2023.