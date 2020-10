Exxon Mobil, taglierà 15% della forza lavoro

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Exxon Mobil, che mostra una salita bruciante del 3,14% sui valori precedenti.

La società petrolifera ha annunciato che ridurrà del 15% della sua forza lavoro nel mondo nei prossimi due anni. I tagli riguarderanno anche 1.900 posti di lavoro negli Stati Uniti, in gran parte a Houston. Exxon Mobil ha spiegato che tali riduzioni "serviranno a mantenere la competitività nel lungo periodo e ad assicurare che la società superi le condizioni di mercato attuali, senza precedenti". Il taglio riguarderà in tutto circa 14.000 posti di lavoro, tra dipendenti e contractor.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del gruppo petrolifero che distribuisce in Europa con il marchio Esso più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 31,58 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 33,08. Il peggioramento di Exxon Mobil è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 30,59.



© RIPRODUZIONE RISERVATA