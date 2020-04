© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il CdA di, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, alla luce dell'avvenuto deposito da parte delladella, ha deliberato diulteriormente la data diExprivia, stante la situazione di tensione finanziaria in cui si è venuta a trovare Italtel, che a fine marzo ha deliberato di procedere al deposito di domanda di concordato "in bianco". Il Tha quindi fissato ilper la presentazione della domanda definitiva di concordato o di una domanda omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, che decorrerà dalla cessazione della sospensione dei termini attualmente disposta dal d.l. n. 11 del 2020 a fronte dell'emergenza COVID19.Quindi il Consiglio di Exprivia, a causa della perdurante indisponibilità dei dati finanziari della controllata Italtel, ha deciso di rinviare l'approvazione della relazione finanziaria annuale a data da definirsi, ma ha deciso di p rocedere alla predisposizione del., che sarà sottoposto ad esame ed approvazione di un nuovo Consiglio da convocarsi per ile quindi all'Assemblea che sarà successivamente convocata.Exprivia precisa che, pur rappresentando Italtel una parte molto rilevante del perimetro di consolidamento di Exprivia, la societàdi alcuna natura in favore della cnotrollata e non vi sono ad oggi fra le due società interessenze economiche rilevanti.