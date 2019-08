Exprivia rileva 20% società senese QuestIT

(Teleborsa) - Exprivia ha sottoscritto il contratto di acquisizione del 20% del capitale della società senese QuestIT specializzata in tecnologie e applicazioni di Intelligenza Artificiale (con una call option per l'acquisizione di un ulteriore 10%).



QuestIT Srl, nata nel 2007 come spin-off del gruppo di ricerca in Intelligenza Artificiale del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione di Siena, realizza soluzioni di Intelligenza Artificiale basate su tecnologie cognitive e di apprendimento automatico, che consentono di estrarre valore dai dati migliorando così i processi e l'organizzazione.