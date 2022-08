Exprivia, ricavi semestrali raggiungono 88,2 milioni di euro

(Teleborsa) - Exprivia, società quotata su Euronext Milan e attiva nello sviluppo di tecnologie software innovative e di prestazione di servizi IT, ha chiuso il primo semestre del 2022 con ricavi pari a 88,2 milioni di euro, +4% rispetto agli 84,8 milioni di euro di euro al 30 giugno 2021, L'EBITDA è stato di 11,6 milioni di euro, pari al 13,1% dei ricavi, rispetto agli 11,5 milioni di euro di euro al 30 giugno 2021. Il risultato ante imposte è risultati pari a 7,5 milioni di euro (+11,2%). L'Indebitamento Finanziario Netto si assetta a -29,4 milioni di euro, rispetto ai -37,8 milioni di euro del 30 giugno 2021 e -26,5 milioni di euro del 31 dicembre 2021.

"Exprivia sta continuando nel lavoro di posizionamento della propria offerta innovativa nel mercato in crescita del digitale in Italia e all'estero, anche in relazione agli sviluppi attesi dagli investimenti previsti dal PNRR - ha commentato l'AD Domenico Favuzzi - I risultati di questo primo semestre, in cui cresciamo del 4%, tenendo bene sui margini, dimostrano la buona capacità di proposizione di soluzioni innovative e affidabili ai nostri clienti".

"La varietà dei mercati serviti ci consente di compensare gli effetti dell'incertezza globale e di sfruttare le migliori esperienze realizzate - ha aggiunto - Stiamo continuando ad investire nelle aree più innovative come l'Intelligenza Artificiale, la Cybersecurity, la Space Economy, insieme ai migliori centri di ricerca e di formazione del paese a beneficio dei nostri specialisti e dei nostri clienti per cogliere nel modo migliore le opportunità della digitalizzazione del paese".