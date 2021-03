10 Marzo 2021

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Express, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 33,45%.

Il retailer d'abbigliamento ha registrato nel quarto trimestre una perdita adjusted di 0,66 dollari per azione inferiore ai 0,82 dollari per azione stimati dagli analisti. Meglio del previsto anche i ricavi pari a 430,3 milioni oltre i 424,7 milioni del consensus.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Express più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Allo stato attuale lo scenario di breve di Express rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,286 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,888. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,684.