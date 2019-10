© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in termini sia congiunturali sia tendenziali. È quanto. A settembre 2019 l'Istituto stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue, un aumento congiunturale sia per lesia per leL'incremento congiunturale delle esportazioni – si legge nel Rapporto – interessa tutti i raggruppamenti principali di industrie, risultando più sostenuto per ie i. Dal lato dell'l'aumento congiunturale è più intenso per le i. Gli acquisti di beni strumentali (-4,1%) sono invece in diminuzione.Ampliando lo sguardo all'la dinamica congiunturale dell'export verso i paesi extra Ue – rileva l'Istat – risulta debolmente positiva (+0,1%). Al netto dellasi registra una flessione (-0,6%). Nello stesso periodo, le importazioni mostrano un contenuto aumento congiunturale (+0,5%), determinato dai beni strumentali (+4,6%)., il mese scorso le. I dati evidenziano come tale crescita dell'export sia solo in parte spiegata dalla differenza nei giorni lavorativi. La crescita dell'export – afferma l'Istituto – è geograficamente molto concentrata:Nel dettaglio, risultano particolarmente dinamiche le esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici verso gli Stati Uniti cui si associa la positiva performance delle vendite di prodotti in pelle, metalli di base e prodotti in metallo esclusi macchine e impianti e articoli in pelle verso la Svizzera. Al contrario,Ilin forte aumento rispetto a +91 milioni di settembre 2018. Da inizio anno aumenta l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici (da +47.789 milioni di gennaio-settembre 2018 a +50.864 milioni di gennaio-settembre 2019).