Expo Ferroviaria 2021, al via la decima edizione nel segno della mobilità sostenibile e del futuro

Martedì 28 Settembre 2021, 14:30

(Teleborsa) - Taglio del nastro per EXPO Ferroviaria 2021 nei padiglioni 16 e 20 di Rho Fiera Milano, l'appuntamento dedicato all'industria ferroviaria internazionale. Nell'anno europeo delle ferrovie, la decima edizione della manifestazione – evento fieristico unico del settore organizzato in Italia – vede la partecipazione di 188 espositori, provenienti da 14 paesi.

Alla cerimonia di apertura sono intervenuti Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia; Aldo Colombo direttore generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Regione Lombardia; Andrea Gibelli presidente FNM; Marco Piuri amministratore delegato Trenord; Giuseppe Gaudiello presidente Assifer e Mario Virano direttore generale TELT.

"Expo Ferroviaria si apre quest'anno all'insegna della strategia di decarbonizzazione dettata dalla Commissione europea e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che intende attuarla per rendere il nostro Paese più sostenibile e resiliente ai futuri shock e contrastare gli effetti della crisi climatica – ha sottolineato nel suo messaggio di saluto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini –. Cura del ferro, innovazione, tecnologia, sono termini oggi ricorrenti quando si affrontano i temi legati alla qualità della vita delle persone, al miglioramento della competitività delle imprese, al rispetto dell'ambiente, al superamento del gap infrastrutturale tra le diverse aree del Paese. Nei progetti del Pnrr per la transizione ecologica e digitale la cura del ferro per favorire lo shift modale ha un ruolo di primo piano: si stima un risparmio di 2,3 milioni di tonnellate annue di emissioni di anidride carbonica. Gli investimenti per questi progetti sono di grande rilievo: 25 miliardi di euro per le linee ad alta velocità e alta capacità ferroviaria, comprese la Salerno-Reggio Calabria, la Napoli-Bari, la Palermo-Catania-Messina, 5,5 miliardi per il potenziamento delle reti regionali e gli interventi di elettrificazione, 3 miliardi per il potenziamento dei nodi ferroviari, 700 milioni per il piano stazioni al Sud. Ricordo anche – ha aggiunto – gli investimenti per il rinnovo dei treni del trasporto pubblico locale e dei treni intercity e il rinnovo di materiale rotabile per il trasporto delle merci. Expo Ferroviaria 2021, con i 188 espositori provenienti da 14 Paesi, rappresenta un appuntamento cruciale per favorire l'incontro e il confronto tra le nuove esigenze di mobilità delle persone e delle merci, che anche la crisi pandemica da Covid-19 ha fatto emergere in tutta la loro urgenza, e gli strumenti che la tecnologia di ultima generazione può offrire per soddisfarle".

"EXPO Ferroviaria, soprattutto con questa edizione, – ha commentato Olaf Freier, direttore di EXPO Ferroviaria e del Transport Portfolio a Mack-Brooks Exhibitions – mostra il suo forte posizionamento e riconoscimento nel settore ferroviario italiano. È qui che l'industria si incontra per scambiare idee sulle tematiche di ambiente, sostenibilità, sicurezza dei passeggeri e della rete e infrastrutture, e per guidare lo sviluppo dell'industria ferroviaria italiana. Quest'anno, per la prima volta, anche sul tema del tunnelling. EXPO Ferroviaria 2021 segna la seconda tappa su tre nel nostro viaggio europeo delle esposizioni ferroviarie, con le quali vogliamo dare un prezioso contributo alla ripresa dei mercati di Italia, Francia e Regno Unito. Invitiamo tutti a sfruttare questa opportunità per rafforzare e far crescere la propria organizzazione".

Tra i temi al centro della manifestazione il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento a tema delle infrastrutture e mobilità sostenibili che vede investimenti nel campo ferroviario per puntare all'alta velocità e alla velocizzazione della rete per passeggeri e merci, completare i corridoi ferroviari TEN-T e le tratte di valico, potenziare i nodi, le direttrici ferroviarie e le reti regionali e colmare il gap infrastrutturale Nord-Sud. Nella giornata di apertura riflettori puntati sull'Europa con il convegno organizzato da Ferrovie dello Stato Italiane "Anno Europeo della Ferrovia: Europa senza confini". A seguire l'evento "In che modo le innovazioni possono creare opportunità a lungo termine per i gestori dell'infrastruttura ferroviaria?" organizzato da NEVOMO e quello organizzato da TELT "La linea ferroviaria Torino-Lione 150 anni dopo il traforo del Frejus: velocità e sicurezza sotto le Alpi". Mercoledì 29 settembre in programma "La rivoluzione ecologica nel trasporto ferroviario" organizzato da Alstom Ferroviaria; "Dalla trazione diesel ai nuovi treni a batteria e idrogeno" tenuto da CIFI e ASSIFER e l'appuntamento di ANCEFERR "Soluzioni e tecniche di intervento sulle infrastrutture: sostenibilità ambientale, evoluzione e innovazione". Nella giornata conclusiva, avranno spazio il convegno Ferpress "Il treno e il macchinista - Carenze organiche e offerte formative" e "Ferrovie-Aerospaziali: esempi di un'alleanza tecnologica di successo" organizzato da DAC - Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania. Nelle giornate del 29 e 30 settembre si terrà inoltre il Convegno SIG, con due sessioni dal titolo "L'industrializzazione nei processi di realizzazione di infrastrutture in sotterraneo" e "Industrializzazione nei processi di manutenzione e adeguamento delle infrastrutture sotterranee".

Tra le aziende leader partecipanti alla manifestazione figurano Alstom Ferroviaria SpA, Colas Rail SpA, Stadler Rail Management AG, Mermec, Knorr Bremse Rail System Italia Srl, ABB SpA, Hitachi Rail STS SpA, Lucchini RS SpA, Wabtec Corporation, Salcef Group SpA, Vossloh Locomotive GmbH, Vossloh Sistemi Srl e Siemens SpA insieme a molti altri nomi del settore.

Gli show partner di EXPO Ferroviaria 2021 rappresentano sia i settori della fornitura e i leader del servizio ferroviario in Italia. Tra questi troviamo Ferrovie dello Stato Italiane, Il Gruppo FNM, FERROVIENORD, ANIE-ASSIFER - Associazione dell'Industria Ferroviaria, ANIAF - Associazione Nazionale Imprese Armamento Ferroviario, ANCEFERR - Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti, ASSTRA – Associazione Trasporti, CIFI – Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, DR Ferroviaria Italia e SIG Società Italiana Gallerie. NEVOMO è partner delle tecnologie del futuro.

"Sarà la prima volta dall'inizio della pandemia che i principali protagonisti del settore delle infrastrutture e del materiale rotabile si incontreranno di persona ad un evento di questa portata, per connettere e condurre attività commerciali in un ambiente professionale. Abbiamo fatto tutto il possibile per garantire ai nostri partecipanti un evento sicuro, ma anche estremamente produttivo e stimolante. È stata una strada lunga, ma ce l'abbiamo fatta: ringraziamo i nostri partner e gli espositori per il loro supporto negli ultimi mesi", ha concluso Freier.

L'evento è organizzato da Mack-Brooks Exhibitions che per il settore ferroviario organizza anche Railtex e Infrarail nel Regno Unito e SIFER in Francia, in programma ad ottobre 2021 per sostenere la ripresa del mercato ferroviario europeo.