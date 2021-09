Expo Dubai, a Padiglione Italia focus clima Venezia e il clima

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 1 Settembre 2021, 11:45







(Teleborsa) - C'è anche Venezia che affronta gli effetti del clima tra i temi clou del contributo italiano a Expo Dubai. Durante la prima delle settimane tematiche dell'esposizione universale, incentrata su "Cambiamento climatico e Biodiversità", presso il Padiglione Italia il tema sarà sviluppato con molte iniziative dedicate al capoluogo veneto quale laboratorio locale e modello internazionale per il contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici e la promozione di processi innovativi di transizione ambientale, innovazione culturale e sociale.





Al centro dell'attenzione non ci sarà però solo Venezia, ma anche il resto del territorio. Le bellezze artistiche e paesaggistiche delle 15 Regioni partecipanti (il più alto numero che l'Italia abbia mai portato ad un'Esposizione Universale all'estero) e le eccellenze del Saper Fare degli artigiani e delle aziende manifatturiere che il mondo identifica con il Made in Italy vengono infatti celebrate dal regista Gabriele Salvatores con un progetto nato da un'idea del Direttore Artistico del Padiglione Italia Davide Rampello. Oggi verrà diffuso il trailer del film, frutto delle riprese realizzate nei mesi scorsi dal Premio Oscar con Indiana Productions, che dal primo di ottobre sarà al centro del percorso espositivo del Padiglione Italia.