Exploit di Safilo in borsa dopo aumento fatturato 2019

(Teleborsa) - Brilla Safilo sul Listino di Milano, dove vanta oggi un rialzo superiore al 10%, in scia agli ottimi dati delle vendite annunciati ieri sera. L'azienda attiva nel settore degli occhiali ha riportato un fatturato delle attività in continuità pari a 939 milioni di euro, in crescita del 3,1% a cambi correnti e dello 0,9% a cambi costanti.



Tornando alla performance borsistica, il quadro tecnico di Safilo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1,047 Euro con tetto rappresentato dall'area 1,113. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,007. © RIPRODUZIONE RISERVATA