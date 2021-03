12 Marzo 2021

(Teleborsa) - Expert System chiude il 2020 con una Posizione Finanziaria Netta pari a circa 21 milioni di euro che include disponibilità liquide per circa 54 milioni, anche a seguito delle operazioni di aumento di capitale completate nel corso del 2020 per una raccolta complessiva pari a 28 milioni e alla cessione della partecipazione in CY4GATE per Euro 5,3 milioni.

Il totale dei ricavi a fine dicembre 2020 si attesta in un range tra Euro 30 milioni ed Euro 31 milioni.

Rispetto agli obiettivi del Piano Strategico "Path to Lead" 2020-2024 che prevedeva ricavi per 33,3 milioni al 31 dicembre 2020 - spiega la società - "lo scostamento è imputabile principalmente alla componente di licenze perpetue, con particolare riferimento al settore governativo italiano e internazionale dove le attività di vendita sono state significativamente impattate dall'emergenza Covid-19, e alla riduzione della componente dei servizi professionali".

Al contrario, i ricavi core legati alla componente di licenze recurring si stima siano in aumento di circa l'8% rispetto al 2019, raggiungendo quindi un valore superiore all'85% del totale delle vendite di licenze al 2020.

L'Ebitda per l'esercizio 2020 si attesta in un range tra -1 milione e -2 milioni.

I dati economico-finanziari completi verranno pubblicati il giorno 29 marzo 2021 a valle dell'approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione.