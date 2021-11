Expert.ai stabilisce a Boston l'headquarter per il Nord America

Lunedì 22 Novembre 2021, 10:00







(Teleborsa) - Expert.ai, leader nel mercato dell'intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio, prosegue il percorso di espansione globale inaugurando a Boston il nuovo headquarter per il Nord America.



La nuova sede favorirà l'inserimento dell'azienda in un'area caratterizzata da un ecosistema tecnologico molto dinamico, che sempre più

si sta affermando come polo strategico per l'innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale.



I nuovi uffici di expert.ai si trovano in Lincoln Street 1, a Boston (Massachusetts).