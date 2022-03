Expert.ai, nel 2021 ricavi inferiori a guidance. EBITDA migliore delle stime

Giovedì 3 Marzo 2022, 20:30







(Teleborsa) - Expert.ai, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, ha chiuso il 2021 con ricavi totali in un range ricompreso tra 30,5 milioni e 31 milioni di euro, lievemente al di sotto dell'intervallo delle guidance (33-35 milioni di euro). Lo scostamento, evidenzia l'azienda, è imputabile principalmente alla componente dei servizi professionali, a causa di un minor numero di progetti customizzati di grandi dimensioni. I ricavi da licenze recurring sono invece cresciuti del 24-25% su base annua a circa 14-14,2 milioni di euro, rappresentando così circa la metà dei ricavi totali.



L'EBITDA nel 2021 si attesta in un range tra -9 e -10 milioni di euro, a fronte di stime in un range tra -11 e -13 milioni di euro. La sovra performance riflette un efficace controllo dei costi, nonostante gli importanti investimenti legati all'ampliamento dei team di vendita, marketing, ricerca e sviluppo.