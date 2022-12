expert.ai approva nuovo piano: previsto EBITDA positivo nel 2023

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di expert.ai, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, ha, che ha l'obiettivo di accelerare significativamente la crescita del gruppo nel mercato internazionale dell'intelligenza artificiale.Glisono: per l'esercizio 2022B, ricavi in un range compreso tra 31-33 milioni di euro, EBITDA negativo tra 12-14 milioni e Annual Recurring Revenues per 17,5-19,5 milioni; ricavi per 38 milioni e 49 milioni rispettivamente per l'esercizio 2023E e per l'esercizio 2024E;per 6 milioni e 16 milioni rispettivamente per l'esercizio 2023E e per l'esercizio 2024E; Annual Recurring Revenues per 27 milioni e 37 milioni rispettivamente per l'esercizio 2023E e per l'esercizio 2024E."In un contesto di generale incertezza economica, per bilanciare crescita e profittabilità implementeremo una serie di azioni per raggiungere EBITDA positivo nel 2023, grazie anche a una- ha commentato il- Per raggiungere i nostri obiettivi di crescita ci focalizzeremo sui nostri più importanti settori verticali, proponendo ad assicurazioni, banche e società di servizi finanziari, sanità, industria farmaceutica e mercato dell'informazione prodotti pronti all'uso".Nel contesto del piano industriale si colloca inoltredeliberato dal consiglio di amministrazione lo scorso 30 novembre 2022.