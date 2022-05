Expedia crolla su risultati trimestre

Martedì 3 Maggio 2022, 17:15







(Teleborsa) - Crolla il titolo Expedia che tratta in perdita del 14,94% sui valori precedenti.



Il leader nelle prenotazioni turistiche online ha registrato nel primo trimestre ordinativi lordi inferiori alle attese a 24,41 miliardi di dollari contro i 25,89 miliardi del consensus.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Expedia, che fa peggio del mercato di riferimento.



Analizzando lo scenario di Expedia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 141,7 USD. Prima resistenza a 162,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 134,6.





