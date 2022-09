Exor, utile primo semestre a 265 milioni

Mercoledì 7 Settembre 2022, 20:15







(Teleborsa) - Exor chiude il primo semestre 2022 con un utile consolidato pari a 265 milioni di euro che si confronta con gli 838 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Il decremento - spiega la società in una nota - è principalmente attribuibile alle perdite non realizzate del portafoglio obbligazionario di PartnerRe, mentre il risultato del primo semestre 2021 includeva una perdita non ricorrente da deconsolidamento di Fca.



Al 30 giugno 2022 il Net Asset Value (Nav) di Exor è pari a 25,505 miliardi di euro, rispetto a 31,069 miliardi al 31 dicembre 2021 (-17,9%).



La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2022 è negativa per 4.546 milioni di euro e riflette una variazione negativa di 622 milioni di euro rispetto alla posizione finanziaria negativa di 3.924 milioni di euro al 31 dicembre 2021.