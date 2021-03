25 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - EXOR chiude l'esercizio 2020 con una perdita netta di 30 milioni di euro, a causa dell'impatto della pandemia Covid sui risultati delle partecipate. Il risultato si confronta con un utile di 3.053 milioni dell'esercizio 2019, che comprendeva la quota della plusvalenza realizzata con la vendita di Magneti Marelli da parte di FCA (1.081 milioni).

Il net asset value di Exor al 31 dicembre 2020 è pari a 29,5 miliardi di dollari, in crescita del 13% rispetto ai 26,2 miliardi del 31 dicembre 2019.

Il Board ha deciso di proporre all'Assemblea convocata per il 27 maggio la distribuzione di un dividendo di 0,43 euro per azione, invariato rispetto al 2019, per un totale di 100 milioni di euro.